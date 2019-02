Roeien van Oostende naar Aalst tijdens volgende ‘24 uren van de Cimorné’ Vorige actie leverde 26.536 euro op Rutger Lievens

04 februari 2019

10u56 2 Aalst Tijdens de meest recente ‘24 uren van de Cimorné’ eind vorig jaar, werd 26.536 euro bij elkaar gehaald. De opbrengst gaat naar vzw Team Freekje en vzw Rett Syndroom. Het is niet het laatste wapenfeit van de organisatoren van de ‘24 uren’. Eind dit jaar zullen ze vier dagen roeien van de kust naar Aalst.

In december werd 24 uur gefietst, belot gespeeld en aan een stuk plaatjes gedraaid in de Cimorné in Aalst. Het recordbedrag van meer dan 30.000 euro van het jaar ervoor werd niet binnengehaald, maar de organisatoren mogen toch een zeer mooie 26.536 euro aan twee goede doelen geven.

De editie van 2019 moet nog straffer worden. “In de aanloop van de 24 uren zullen we niet meer fietsen, maar roeien. Op 31 oktober vertrekken we in Oostende met onze roeiboet naar Aalst. We hopen vier dagen later in Aalst aan te komen”, zeggen de organisatoren. “We willen vijf goede doelen steunen.”

De organisatoren mikken alvast hoog: de vierdaagse moet maar liefst 100.000 euro opleveren.

