Roei mee voor het goede doel van Oostende naar Aalst Rutger Lievens

27 maart 2019

17u39 1 Aalst Vandaag werd Roei For Life 2019 voorgesteld. In reuzenkano’s willen vrijwilligers roeien van Oostende tot in Aalst. De opbrengst gaat naar vijf goede doelen.

“Na het grote succes van ‘Roei for Life 2018-XXL’, pakken de Lift me Up-actie en The Outsider Coast het dit jaar nog grootser aan met ‘Roei for Life 2019-XXXXXL’”, zeggen de organisatoren. “Gedurende vier dagen, van 31 oktober tot en met 3 november, zullen verschillende bedrijven, verenigingen en sportievelingen in reuzenkano’s van Oostende naar Aalst varen en dit ten voordele van vijf goede doelen, die zich allen inzetten voor minderheden, kansarmen en mensen met een beperking.”

De opbrengst gaat naar AnVaSport, Shelter vzw, Merkenveld, Ten Dries en het JVC Schotte. Alle info op www.roeiforlife.be.