Rode kruis verzorgt meer dan 100 carnavalisten tijdens tweede nacht Aalt Carnaval Koen Baten

05 maart 2019

16u20 0

De tweede carnavalsnacht in Aalst is bijzonder rustig verlopen. Er waren geen interventies voor de brandweer of politie. De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben 14 mensen verzorgd. Het Rode Kruis Vlaanderen had wel zijn handen vol en verzorgde er 105. Twee gevallen waren alcoholgerelateerd.

Vier mensen werden bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De WHISKY-ploegen van de lokale politie van Aalst konden acht minderjarigen betrappen op het gebruik van alcohol. Hun ouders werden verwittigd.