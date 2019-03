Rode Kruis Aalst waarschuwt: “Iemand verkoopt paaseitjes in onze naam” Rutger Lievens

20 maart 2019

07u41 0 Aalst Een of meer personen zijn paaseitjes aan het verkopen in Aalst in naam van het Rode Kruis, maar het Rode Kruis weet van niets.

Het Rode Kruis van Aalst waarschuwt dat er oplichters op de baan zijn. “We kregen de melding dat er in Aalst paaseitjes worden verkocht in naam van het Rode Kruis. Wij willen langs deze weg laten weten dat het Rode Kruis momenteel geen deur-aan-deurverkoop doet. Wij verkopen geen paaseitjes”, aldus het Rode Kruis. De verkopers zouden al gesignaleerd zijn in centrum Aalst, Gijzegem en Herdersem.