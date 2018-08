Rode Kruis Aalst: al 110 jaar paraat voor u en ik Verjaardagsfeestje met 'Doedag' op Grote Markt Rutger Lievens

10 augustus 2018

12u00 11 Aalst De Aalsterse afdeling van het Rode Kruis staat al 110 jaar ten dienste van de bevolking. En ondertussen is er ook al dertig jaar een verbroedering met de afdeling uit het Duitse Cochem. Een dubbele verjaardag die niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

We zien het Rode Kruis van Aalst in de weer tijdens carnaval, Cirk!, en het na-Tourcriterium. Maar de vrijwilligers doen zoveel meer. "We verzorgen niet alleen gewonden tijdens evenementen, maar leren de bevolking via cursussen ook om zichzelf, hun naasten en zelfs totaal onbekenden te verzorgen", klinkt het. "In onze zes zorgbibliotheken lenen we niet alleen boeken uit, maar staan we ook klaar voor een babbel wanneer mensen daar nood aan hebben."

Naast de 110de verjaardag van het Aalsterse Rode Kruis, is er ook de dertigste verjaardag van de verbroedering met het Rode Kruis uit het Duitse Cochem. "Zij komen ons bijstaan tijdens carnaval, terwijl wij hen eind augustus gaan helpen tijdens de Wijnfeesten. Dit leuke stadje aan de Moezel is overigens zeker een bezoek waard."

De dubbele verjaardag zal alleszins niet onopgemerkt voorbijgaan. "We organiseren op zondag 9 september op de Grote Markt een Doedag, met tussen 14 uur en 18 uur verschillende activiteiten. Op het programma staat een inleiding reanimatie met behulp van een AED-toestel. Je kan ook een hindernissenparcours afwerken met een Gator, een klein terreinvoertuig met een open kofferbak waar plaats in is voor een hulpverlener en een brancard. De kindjes kunnen kleine nepwondjes laten grimeren, of gewoon een leuke snoet laten schminken. Er is ook een levend museum waar vrijwilligers in oude uniformen een woordje uitleg zullen geven over de verschillende tentoongestelde oude en recente wagens."

Meer info over dit evenement of over de cursussen kan je vinden op www.rodekruis.be/aalst.