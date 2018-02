Rita schenkt 100 valentijnsbeertjes aan Anny voor kansarme kinderen 03 februari 2018

Rita Hendrickx uit Aalst heeft 100 valentijnsbeertjes zelf gemaakt en met de steun van enkele vriendinnen geschonken aan Anny De Windt, de bezielster van Bijeva vzw. Ze maakte de beertjes voor kansarme kinderen. Zo krijgen zij ook een cadeautje met Valentijn. Anny De Windt organiseert met haar vereniging onder meer jaarlijks jeugdvakanties voor kansarme kinderen in De Gavers in Geraardsbergen. Ze is ontroerd door het mooie cadeau. "Ik vind het een zeer mooi gebaar", vertelt Anny. "Ik was enorm geschrokken toen Rita me vertelde dat ze 100 valentijnsbeertjes voor me had gemaakt. Ik heb er een traantje bij gelaten. Dit zijn dingen die me raken. Rita heeft een goed hart en is erg begaan met wat ik doe. De kinderen zullen hier blij mee zijn. Vanaf half volgende week zullen we de beertjes uitdelen aan kansarme kinderen." (CVHN)