Rioleringswerken aan de Opwijksesteenweg in Moorsel Rutger Lievens

29 maart 2019

17u56 0 Aalst De stad laat rioleringswerken uitvoeren in de Opwijksesteenweg in Moorsel. De werken starten op maandag 8 april.

“Uit onderzoek van de stad blijkt dat er nog afvalwater aangesloten is op de gracht. Om dit te verhelpen zal een bijkomende riolering aangelegd worden langs de kant van de even huisnummers (12, 12a, 14, 14a en 16) tot aan de Aquafin-collector”, zegt de stad.

“Tijdens de eerste fase van de werken, waarbij de riolering aangelegd wordt in de groenberm, zal er slechts matige verkeershinder zijn tijdens het laden en lossen van materialen”, aldus de stad Aalst. “Tijdens de tweede fase, waarbij gewerkt wordt langs de kant van de even huisnummers, zal eenrijstrook in beslag genomen worden en wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers moeten tijdens beide fases van de werken afstappen en oversteken. Het fietspad aan de overkant kan tijdelijk in twee richtingen gebruikt worden.”

De werken zouden afgerond zijn op 31 mei.