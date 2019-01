Rik Van Woensel postuum genomineerd voor Groene Pluim Rutger Lievens

03 januari 2019

10u30 0 Aalst Groen Aalst reikt op 1 februari voor de 13de keer de Groene Pluim uit. Er zijn zes genomineerden: vzw Broeiklas, de Buddywerking voor vluchtelingen, buurtcomité Leefbaar Maal, Natuurpunt, Stop De Armoede en de in 2018 overleden bezieler van Casa Del Mundo Rik Van Woensel.

De Groene Pluim wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie uit Aalst die zich positief laat opmerken op sociaal, cultureel en of ecologisch vlak. De winnaar krijgt de Groene Pluim deze keer uit handen van Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

“Uit een lijst van meer dan 20 genomineerden selecteerden onze leden zes initiatieven, die volgens ons bijdragen tot een menselijker, eerlijker en gezonder Aalst”, aldus Groen Aalst-voorzitter Peter Van Hove. Voor de keuze van de winnaar doet Groen Aalst een oproep naar het brede publiek. Via een online bevraging wordt de uiteindelijke winnaar bepaald. Iedereen kan stemmen via de website www.groenaalst.be of via de Facebookpagina van Groen Aalst. Vorig jaar ging de prijs naar ‘Zonder honger naar bed - Aalst’.

De 6 genomineerden voor de Groene Pluim zijn dit jaar (alfabetisch gerangschikt):

- Broeiklas vzw geeft studiebegeleiding aan leerlingen en opvoedingsondersteuning aan ouders uit maatschappelijk kwetsbare groepen.

- De Buddywerking voor vluchtelingen zet zich in voor vluchtelingen die in onze regio terechtkomen en helpt hen om hun weg te vinden (vb. zoeken van een job, een woning, school, ...)

- Het Buurtcomité ‘Leefbaar Maal’ Nieuwerkerken ijvert via buurtacties voor een groene Siesegemkouter en voor een genietbaar gehucht Maal

- Natuurpunt vzw is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur en dit jaar ter bescherming 21 hectare van het Kluizenbos aankocht.

- Rik Van Woensel (postuum) was de drijvende kracht achter tal van Noord-Zuid-initiatieven in Aalst o.a. Casa Del Mundo, RIS, Rikolto (Vredeseilanden), 11.11.11,... Hij overleed helaas in november na lange ziekte.

- De werkgroep Stop de armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober (internationale dag voor de uitroeiing van armoede) organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment.

De genomineerden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Groen Aalst op vrijdag 1 februari om 20 uur in Het Wereldhuis. Zowel de genomineerden als de winnaar worden er in de bloemetjes gezet.