Rijverbod na dronken ongeval 26 mei 2018

Aalstenaar L. is veroordeeld tot een boete van 3.400 euro nadat hij in dronken toestand en ongeval veroorzaakte. De man kwam van een barbecue en negeerde een verbodsbord aan werken. Nadien verloor hij de controle en knalde hij tegen een elektriciteitskast. De schade was enorm en de man pleegde vluchtmisdrijf. Bij het ongeval was zijn nummerplaat achtergebleven. Hij bleek slechts 500 meter verder te wonen. Hij blies 1,2 promille. Hij is zijn rijbewijs een maand kwijt. (KBD)