Rijverbod en geldboete voor dronken bestuurder 20 februari 2018

02u50 0

Een zelfstandig tuinaannemer is door de politierechtbank van Aalst veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan het grootste deel met uitstel. P. was bij enkele kennissen een offerte gaan bespreken en had daar enkele glazen whisky gedronken. Toen hij wilde vertrekken met zijn wagen besefte hij eigenlijk onmiddellijk dat hij te veel had gedronken. Even verderop zette hij zich aan de kant in de kattenbroekstraat in Aalst, maar vergat de man zijn handrem op te trekken. Zijn wagen bolde hierdoor tegen de gevel van een woning, waardoor de politie er toch moest bij gehaald worden. De man werd onderworpen aan een alcoholtest en blies positief. "Hij beseft dat hij fout is geweest, maar misschien kunnen we als verzachtende omstandigheid toch zeggen dat het goed was dat hij zelf aan de kant ging staan", aldus zijn raadsman. Naast zijn geldboete moet de man ook een rijverbod van een maand ondergaan en zal hij psychologische en medische proeven moeten afleggen om te zien of hij nog rijgeschikt is. (KBD)