Rijles voor waterkanon door landelijke dorpen 27 februari 2018

Heel wat automobilisten keken maandag raar op toen ze in kleine dorpen rond Aalst een stevig uit de kluiten gewassen waterkanon van de federale politie tegenkwamen. Die reed onder meer rond in Nieuwerkerken, Aaigem, Burst en Mere. "Het ging niet om een opdracht van openbare orde, maar om een oefening", aldus een woordvoerster van de federale olitie. Concreet ging het om een rijles. "Het is niet omdat onze sproeiwagens vooral in Brussel wordt gebruikt, dat dit niet kan gebeuren in de landelijke omgeving rond Aalst." Enkele jaren terug was er inderdaad ordehandhaving nodig bij protesten tegen een genetisch gemanipuleerd aardappelveld in Wetteren. (KMJ)