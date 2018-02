Retrohuwelijk in De Hopperank 22 februari 2018

02u45 0 Aalst De bewoners van woonzorgcentrum De Hopperank in Erembodegem glunderden wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand het jonge koppel trouwde.

De senioren wisten dat het maar toneel was, dat Stefanie en Yannick gewoon in het woonzorgcentrum werken, maar hier en daar waren er toch ontroerde blikken. "Missie geslaagd", zegt Sophie Saeys van OCMW-woonzorgcentrum De Hopperank. "Ieder jaar vieren we hier Valentijn met een etentje voor de koppeltjes. Voor mensen die net iemand verloren hebben, is dat een moeilijk moment. Daarom dachten we het geheugen van de bewoners te prikkelen door een huwelijk in de stijl van de jaren '40 en '50 te organiseren, de periode waarin velen onder hen gehuwd zijn. De kleren en de muziek zijn uit die tijd en er is een dansvloer voor wie wil dansen."





Estelle (94) en Karel (86) genoten met volle teugen van het feest. "Dit is geweldig, we doen graag mee aan het feest. We zijn alletwee getrouwd geweest en nu hebben we veel aan onze vriendschap. Wij gaan ons hier zeker amuseren vandaag. Het is nù dat we het moeten doen", zegt Karel. (RLA)