Retrodag in De Kringwinkel 08 maart 2018

De Kringwinkel in Aalst houdt op 10 maart een Retrodag. "In onze winkel aan de Tragel vind je meubelen, huisraad, deco, speelgoed uit de jaren 50 tot 80. Natuurlijk zorgen we voor de juiste sfeer met een live dj-set van discobar 'Wax & Polish' en kan je ondertussen genieten van een zakje verse popcorn. In de Kringwinkel in de Vrijheidstraat in Aalst vind je een mix van vintage en hedendaagse tweedehandskledij. Zo maak je het verschil in de grijze massa. Maak je look compleet met eyeliner, rode lippen, een stijlvolle 'beehive' of opgestoken haar. Wij verwennen je met gratis make-up en haarstyling van 14 tot 17 uur", zegt De Kringwinkel. Meer info: www.teleshop-aalst.be/laatste-nieuws. (RLA)