Restyling voor Topdag, Zomerbraderij en Herfstshopping 24 februari 2018

Aalst vernieuwt drie evenementen rond lokale handel: Topdag, Zomerbraderij en Herfstshopping. De stad kreeg van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie van 9.880 euro. "Op 9 en 15 februari werden in Aalst twee inspiratiesessies georganiseerd met als doel promotionele kenmerken van Aalst als winkelstad te bepalen samen met handelaars en horeca-uitbaters. Zo'n 200 personen waren present. Uit deze sessies kwam naar voren dat Aalst zich kan profileren als een creatieve en gezellige winkelstad met een knipoog. Hiertoe dient de creativiteit en de humor die zo kenmerkend is voor Aalst doorgetrokken te worden in de winkelbeleving", zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V). "De communicatie en styling van de drie evenementen wordt uitbesteed. Er wordt gevraagd om de Topdag in Aalst (begin mei), de Zomerbraderij (eind juni) en Herfstshopping (eind september) te restylen. De vraag is om voor deze evenementen wervende beelden te ontwerpen met de link naar creativiteit en humor." (RLA)