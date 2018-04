Restaurant Raar Maar Waar heropent WEDUWE BUNDELT KRACHTEN MET BROER NA OVERLIJDEN CHEF-KOK RUTGER LIEVENS

23 april 2018

04u25 0 Aalst Restaurant Raar Maar Waar gaat 4 maanden na het plotse overlijden van uitbater Mario Van Den Bossche opnieuw open. "Het is ons levenswerk", zegt zijn weduwe Martine Wauters (57). "Hij zou willen dat we doorgaan." Raar Maar Waar opent op 4 mei.

Vrijdagochtend 29 december sloeg het noodlot toe. Mario Van Den Bossche, amper 57 jaar oud, kreeg een zwaar hartinfarct toen hij een brood ging kopen in een bakkerij in Liedekerke. In de bakkerij begonnen ze met een reanimatie, de hulpdiensten namen het over, maar na drie kwartier moesten ze toegeven dat ze Mario niet meer konden redden. De wereld van zijn echtgenote Martine en hun dochter Kelly stortte in.





Omdat Mario chef-kok was van het bekende restaurant Raar Maar Waar, dat hij samen met zijn vrouw Martine uitbaatte werd de zaak gesloten tot nader orde. Klanten die gereserveerd hadden met Nieuwjaar werden geholpen in het restaurant van Gunther, de broer van Martine en uitbater van Grillbar K aan de Haring-rotonde.





Heropening

Nu is er weer volop bedrijvigheid in de Raar Maar Waar. Alles wordt er klaargemaakt voor de heropening. Gunter Wauters (55)- tevens interieurspecialist - is samen met zijn zus alles aan het opfrissen. "Zonder hem had ik niet meer opengedaan. Ik zat zo diep in de put, maar Gunther heeft me over de streep getrokken. Mario wilde ook nog niet stoppen, dus doen we verder", zegt Martine. Gunther Wauters is de oorspronkelijke stichter van Raar Maar Waar. "Hij is ermee gestart in 1999, Mario en ik zijn erbij gekomen in 2002", zegt Martine. Gunther zit vol ideeën voor het restaurant dat altijd al een opvallend interieur heeft gehad. "Daarvoor sta ik bekend, de bijzondere interieurs van mijn zaken. We zullen veel van het oude houden, het zal stijlvol en authentiek zijn", zegt Gunther.





Fijn personeel

Er zal ook meer samengewerkt worden tussen broer en zus, en hun restaurants Grillbar K en Raar Maar Waar. "In de Raar Maar Waar zal je in het weekend kunnen komen eten, op vrijdag, zaterdag en zondag. Bij ons is het Franse keuken zoals vroeger, de keuken van mijn man, in Grillbar K uiteraard grill. Maar Gunther zal me bijstaan als het nodig is, ik kan bij hem altijd terecht", zegt Martine.





De eerste dagen en weken zullen voor haar en het personeel zwaar zijn, dat kan ook niet anders. "Dat er voortaan iemand anders achter de kookpotten zal staan, wordt moeilijk voor mij. Misschien dat ik in het begin vooral in de zaal blijf. We hebben zo'n fijn personeel, ze zijn als familie. We moeten erdoor, allemaal samen", zegt Martine.