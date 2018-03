Repair Café in Het Wereldhuis 20 maart 2018

Zaterdag worden opnieuw kapotte spullen hersteld in het Repair Café in Het Wereldhuis in Aalst. Vanaf 11 tot 16.30 uur zitten enkele handige vrijwilligers klaar om kapotte apparatuur te herstellen.





"Bij aankomst schrijf je je in aan het onthaal en wacht je je beurt af. Daarna herstel je het item samen met onze deskundige vrijwilligers. Inschrijven doe je ter plaatste. Om lange wachtrijen te voorkomen kan je per inschrijving slechts 1 herstelling vragen. Inschrijven is mogelijk tot 15 uur, dit om te zorgen dat alle herstellingen gebeuren voor 16.30 uur", zegt de organisator De Kringwinkel Teleshop. (RLA)