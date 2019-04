Renovatie viaduct start 30 april: “1 rijstrook in beide richtingen tot helft 2020" Rutger Lievens

12 april 2019

08u45 6 Aalst Nu het einde van de tunnelwerken in zicht is, starten in Aalst opnieuw grootschalige werken. Agentschap Wegen en Verkeer start eind deze maand met de vernieuwing van het viaduct. De werken zullen duren tot halverwege 2020. Het gemotoriseerd verkeer krijgt één rijstrook in elke richting langs de kant van het viaduct waar er niet gewerkt wordt.

Drie jaar zat de omgeving van de Boudewijnlaan, Siesegemlaan en Gentsesteenweg in het stof door de tunnelwerken. Sinds eind vorig jaar rijden er auto’s door de tunnel. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van de straten, fiets- en voetpaden en rotondes bovengronds. Agentschap Wegen en Verkeer start eind april al met een nieuwe werf, in het verlengde van de tunnelwerken.

Betonherstellingen

“Op dinsdag 30 april starten de werken aan de bovenzijde van het viaduct aan de Ledebaan in Aalst. Het viaduct ondergaat een grondige renovatie waarbij de waterdichting en het wegdek met de fietspaden volledig vernieuwd worden”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer. “Het einde van deze renovatie is voorzien halverwege 2020. Ook op 30 april start iets verderop de laatste fase van de werken aan de rotonde van de Gentsesteenweg. Hierdoor gaan enkele nieuwe omleidingen in voege. De werken aan de rotonde moeten klaar zijn tegen de zomer van 2019.”

Begin dit dit jaar startte de aannemer met betonherstellingen aan de onderkant van het viaduct. “Vanaf 30 april werkt hij ook aan de de bovenkant van het viaduct. Na opbraak, bouwt de aannemer het viaduct terug op met een nieuwe waterdichting en een wegdek met gescheiden fietspaden. De brug krijgt ook nieuwe leuningen, nieuwe verlichting en een betonnen vangrail in het midden”, klinkt het.

1 rijstrook in elke richting

Aalst mag zich aan verkeershinder verwachten ter hoogte van het viaduct, waar het nu al vaak aanschuiven is. Het verkeer komt er in beide richtingen op één rijstrook. “Het gemotoriseerd verkeer krijgt één rijstrook in elke richting langs de kant van het viaduct waar er niet gewerkt wordt. In de eerste fase werkt de aannemer op de zijde richting E40. De op- en afrit van en naar de N41 is hierdoor afgesloten. Verschillende omleidingen gaan in voege”, zegt AWV.

De aannemer start op 30 april ook aan het tweede deel van de nieuwe rotonde ter hoogte van de Gentsesteenweg. Hij werkt vanaf dan aan de zuidelijke helft. De werken duren tot aan het bouwverlof (juli 2019).