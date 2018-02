Relatief rustig voor hulpdiensten tijdens Aalst Carnaval 15 februari 2018

De hulpdiensten van Aalst hebben een relatief rustige carnavalsperiode achter de rug. Gedurende de drie dagen werden er wel wat interventies uitgevoerd, maar hierbij waren geen zware uitschieters waar te nemen. De spoeddiensten van het ziekenhuis kregen in totaal 65 personen over de vloer. De meesten hadden iets te veel gedronken toen ze op de spoeddienst belandden. Het Rode Kruis verzorgde ter plaatse op de verschillende posten 403 personen. Ook hier ging het in de meeste gevallen over alcohol gerelateerde zaken, maar er waren zeker geen ernstige interventies. De politie van Aalst heeft gedurende heel carnaval 18 personen een tijdlang bestuurlijk aangehouden omwille van dronkenschap. Daarnaast waren ook de WHISKY-ploegen van de politie continu in observatie voor alcoholgebruik bij minderjarigen. In totaal werden net geen 50 minderjarigen betrapt op alcoholgebruik. De ouders werden wel telkens op de hoogte gebracht. Tijdens de carnavalsstoet op 11 februari was er een kindje even verloren gelopen. Hij kon echter snel terug verenigd worden met zijn ouders. De brandweer van Aalst moest zelden een interventie uitvoeren. (KBD)