Regisseur Jan Verheyen zoekt 100 figuranten om carnavalsstoet na te spelen Rutger Lievens

22 november 2018

06u53 0 Aalst Jan verheyen zoekt 100 figuranten om de carnavalsstoet na te spelen in Aalst. Hij en zijn productieploeg lopen rond in Aalst om prospectie te doen voor de vierde FC De Kampioenen-film. De makers van de film zoeken straten die geschikt zijn om in de paasvakantie de stoet na te spelen.

“De eerste draaidag is voorzien op de zondag van carnaval in Aalst, 3 maart dus”, zegt Jan Verheyen. “We kunnen niet alles op één dag inblikken. Gedurende vier dagen tijdens de paasvakantie zullen we een deel van de stoet reconstrueren. We zoeken straten waar we dat kunnen doen. Het is een logistiek huzarenstuk met al die praalwagens, acteurs en honderden figuranten.

In januari lanceert hij een oproep naar figuranten. Het was al bekend dat Jan Verheyen samenwerkt met carnavalsgroep De Lodderoeigen om de scènes in de stoet te kunnen filmen.