Regionaal Landschap zoekt padvinders 20 februari 2018

Regionaal Landschap gaat samen met de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar wandelliefhebbers die willen helpen om de trage wegen van Erembodegem te inventariseren. Eerder waren de tragen wegen van Moorsel, Baardegem en Meldert al aan de beurt. Veldpaden, bospaden, kerkwegels, dorpswegjes, dijkpaden zijn mooie wegen voor een ontspannende wandeling of fietstocht in de buurt. Ze bieden ook een veilige en soms kortere route naar werk, school of buurtwinkel. Landbouwers maken er gebruik van als toegangsweg tot hun akkers. Deze trage wegen zijn een goed alternatief voor onze steeds drukkere verkeerswegen. Een eerste stap in het herstelplan is het inventariseren van alle trage wegen. "Een enorme onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op jouw enthousiasme en streekkennis. Als jij de padvinder bent die we zoeken, kom dan op woensdag 28 februari om 19.30 uur naar de infovergadering in Sportcentrum Schotte Erembodegem", klinkt het. (FEL)