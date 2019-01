Recordopkomst op nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang dankzij Dries Van Langenhove Rutger Lievens

18 januari 2019

22u10 0 Aalst Om en bij de 400 Vlaams Belang-sympathisanten waren in de Sint-Annazaal van Aalst om er Filip Dewinter en Dries Van Langenhove te horen speechen. Een record, en daar zat vooral Dries Van Langenhove iets voor tussen.

Dat besefte ook Vlaams Belanger Steve Herman. “Dries, jij bent onze vrouwenmagneet. Dankzij jou is hier een recordaantal mensen. De vrouwen willen allemaal een selfie met jou”, zei Herman, lijstduwer op de Vlaamse lijst van VB.

Filip Dewinter was dan weer jaloers op de uitslag van het Aalsterse Vlaams Belang met de gemeenteraadsverkiezingen. “Aalst is een van de wingewesten van het Vlaams Belang. Mijn hart bloedt als ik denk aan de uitslag in Antwerpen, want ons percentage ligt daar lager dan hier”, zei hij. Dries Van Langenhove trok op het podium in zijn gekende stijl van leer tegen de media en de gevestigde politieke klasse.

De apotheose van de avond: de twee bokszakken die Steve Herman in de handen van Filip Dewinter en Dries Van Langenhove duwde. Eentje met ‘islam’ en eentje met ‘fake news’ op. “Soms krijgen we slagen, maar we staan altijd recht om terug te vechten”, zei hij.