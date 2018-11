Recordaantal mensen (2.100!) bezoekt The Horrormaze. En in december gaat het griezelspookhuis terug open met ‘Nightmare before Christmas’ Rutger Lievens

12 november 2018

11u24 0 Aalst Maar liefst 2.100 griezelfans riskeerden de voorbije weken lijf en leden in het Horrormaze in café Coaster in Aalst. Nog nooit kwamen zoveel bezoekers naar het griezeldoolhof.

Twee jaar geleden waren er 750 fans, vorig jaar was er een recordopkomst van 1.200 mensen. Dit jaar lijkt het grote publiek de weg naar de Vlaanderenstraat gevonden te hebben en waren er 2.100 bezoekers die zich door het 350 vierkante meter grote spookhuis waagden.

“Aan iedereen die onze horrormaze heeft bezocht, een dikke merci. Jullie waren in totaal met 2.100 mensen, wat ons een nieuw bezoekersrecord heeft opgebracht”, zegt Kristof Den Herder van Horrormaze. “Dit sterkt ons nog meer om het nog beter te doen. In december kan u alvast ons opnieuw bezoeken met een ‘Nightmare before Christmas’-griezelspookhuis.”

Er komt dus een Kersteditie van The Horrormaze. De organisator zoekt wel nog vrijwilligers en acteurs om dat tot een goed einde te brengen.