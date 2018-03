Recordaantal bezwaarschriften tegen toren Tereos Syral 22 maart 2018

Het actiecomité dat zich verzet tegen de bouw van de nieuwe Tereos Syral-fabriekstoren aan het Werfplein heeft een recordaantal bezwaarschriften verzameld.

540 werden gisteren afgegeven aan de balie van Ruimtelijke Ordening in het administratief centrum van de stad Aalst, vrijdag brengt initiatiefnemer Kerim Helaut de overige 28. "Een paar jaar geleden waren er een 300-tal bezwaren tegen een gsm-mast, maar zoveel bezwaarschriften als nu heb ik nog niet gezien", gaf de ambtenaar achter de balie toe. Kerim Helaut, een buurtbewoner van de fabriek, stond zelf versteld van de reacties die via zijn website www.amylum.be zijn binnengekomen. "Op twee weken tijd 568 handtekeningen, daar ben ik wel van geschrokken. Het is een record. Ik dacht eerlijk gezegd dat er een 20-tal mensen dit samen met mij zouden tekenen, daar was ik al heel blij mee geweest. 568 is een heel sterk signaal", zegt Helaut.





Dé motivatie bij uitstek om verder te doen. "We starten nu aan de tweede fase. Het is een verkiezingsjaar en dus willen we van elke politieke partij weten waar ze staan. Zijn ze voor deze industriezone in het stadscentrum of tegen? Wat is hun visie rond stadsontwikkeling. Pas op, wij zeggen ook niet dat de fabriek per se weg moet. Het valt echter op dat er de voorbije vijf jaar 47 miljoen euro is geïnvesteerd in de fabriek, maar dat er tegelijkertijd 62 banen zijn verdwenen. De automatisering en investeringen kosten dus jobs. Het bedrijf geeft zelf toe dat in de nieuwe fabriekstoren geen mens zal werken", aldus Helaut. (RLA)