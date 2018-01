Record: 1.100 bouwaanvragen in 2017 INVOERING OMGEVINGSLOKET MOGELIJK REDEN VAN HOGE CIJFER RUTGER LIEVENS

02u34 0 Foto RLA Een werf aan de Dender, zo zullen er de komende jaren nog veel meer verrijzen in Aalst. Aalst Nog nooit werden zoveel bouwaanvragen in Aalst ingediend als in 2017. De 1.100 bouwaanvragen die de stad binnenkreeg betekenen een absoluut record. Het was van 2005 geleden dat het aantal nog eens boven de 1.000 piekte. Voor vastgoedexpert Filip Bonny is het zonneklaar, Aalst is hot. "De stijging van het aantal bouwaanvragen is het bewijs dat de stad herleeft. Er wordt massaal gebouwd, Aalst ontwikkelt zich."

"Maar liefst 1.110 bouwaanvragen werden er in 2017 ingediend, dat is een absoluut record. Het was van 2005 geleden dat de stad meer dan 1.000 aanvragen te verwerken kreeg. De laatste jaren waren het er gemiddeld 850 à 900. Mijn mensen van de dienst Vergunningen doen er nu alles aan om de aanvragen te behandelen binnen de wettelijke termijnen", aldus Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening.





Omgevingsloket

De schepen ziet geen grote trends achter de cijfers, maar wijdt de stijging aan de opening van het omgevingsloket. "Die verplichte invoering op 1 januari 2018 zorgde ervoor dat architecten op het einde van 2017 nog een aanzienlijk aantal bouwdossiers hebben opgemaakt volgens de oude procedure. Alleen al in de maand december werden er 175 bouwaanvragen ingediend", zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening.





"De werking van het omgevingsloket verloopt nog niet vlot genoeg en zorgt voor vertragingen en frustratie bij de gebruikers. Dit is niet onze schuld, de softwareleveranciers werken nog volop aan het oplossen van de kinderziektes. Om de architecten uit het Aalsterse nog beter vertrouwd te maken met het loket, zullen we hen binnenkort nog eens uitnodigen voor een informatieavond", vult de schepen verder aan.





Filip Bonny, thuis in het vastgoed in Aalst, zegt dat er meer aan de hand is dan alleen de invoering van het omgevingsloket. "Het wijst erop dat de mensen willen bouwen in Aalst en dat de stad volop in ontwikkeling is. Dit is een positieve noot. Het is niet omdat er nu een omgevingsloket is dat mensen meer beginnen te bouwen. Aalst is hot en herleeft", zegt Bonny.





Hij merkt dat ook op het terrein. Mensen willen in Aalst wonen en er ook het huis van hun dromen bouwen of verbouwen. "Als je een opbrengsteigendom uit Aalst op de markt brengt, dan is er heel veel interesse. Ze komen kijken van heinde en ver omdat men ziet dat het hier aan het gebeuren is. De 'barometer' staat goed, zoals wij zeggen in het vastgoed. Aalst is hip", zegt Filip Bonny.