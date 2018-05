Reclamepaneel in brand gestoken 23 mei 2018

02u56 0

In de Moutstraat in Aalst vatte maandagavond rond 23.45 uur een reclamepaneel vuur. Vermoedelijk werd het vuur aangestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle en het zorgde voor weinig hinder. Niemand raakte gewond.





(KBD)