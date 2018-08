Rechtvaardige Rechters zijn 'streng maar rechtvaardig' in Utopia Rutger Lievens

30 augustus 2018

10u49 2 Aalst Het populair humoristische Radio 2-programma De Rechtvaardige Rechters streek woensdagavond neer in Utopia. Het was de eerste van een reeks opnames van het programma in Utopia in Aalst. De Rechtvaardige Rechters zal vanaf 29 augustus om de 14 dagen opgenomen worden op dinsdag- of woensdagavond in zaal ‘De Geuzen’.

Van eind augustus tot november zijn er 6 opnames gepland met een live publiek. De eerste opname vindt plaats op woensdag 29 augustus. "Twaalf jaar na de laatste aflevering op Canvas, maakten De Rechtvaardige Rechters dit voorjaar een verrassende comeback op Radio 2. Voor het nieuwe seizoen trekken de Rechters dit najaar naar Aalst", zegt Radio 2. De eerste opname met Alain Grootaers, Herman Markske Verbruggen, David Galle, Frieda Van Wijck en Erhan Demirci en opperrechter Jo Van Damme vond plaats op woensdag 29 augustus in Utopia in Aalst.

“Aalst profileert zich meer en meer als een dynamische cultuur-en feeststad én als stad van de satire. Met geestige inwoners als Steven Van Herreweghe en Bert Kruismans, een frivool maatschappijkritisch carnaval én met oog voor nieuw humortalent. Niet toevallig werd ook de finale van de Radio 2 Humorklas in Aalst georganiseerd. Nu trekken ook De Rechtvaardige Rechters naar Aalst”, zegt producer Sonny Vanderheyden.

Jo Van Damme blijft op post als opperrechter en presentator. In zijn panel ontvangt hij dit najaar alweer klasbakken zoals Guga Baùl, Sven De Ridder, Jelle De Beule, Alain Grootaers, Rik Torfs, Frieda Van Wijck, Marcel Vanthilt en Jean Blaute.

Live publiek

Alle opnames vinden plaats in aanwezigheid van een live publiek. Wie graag een opname wil bijwonen kan gratis tickets reserveren via www.utopia-aalst.be. Het publiek is welkom vanaf 19 uur, de eerste opname start om 19.30 uur. Na een pauze om 20.30 uur, begint de tweede opname om 21 uur. De volgende opnamedata zijn dinsdag 11 september, dinsdag 9 oktober, dinsdag 23 oktober, woensdag 7 november en dinsdag 20 november, telkens in Utopia.

Vanaf september zijn de Rechtvaardige Rechters elke zaterdagmorgen om 10 uur te horen op Radio 2. Het programma wordt de week nadien op zondagmiddag om 12 uur herhaald.