RECENSIE l’Histoire 32 **** Tijs Van Puyenbroeck

21 maart 2019

15u35 0 Aalst De Aalsterse chef Jason Spinoy en zijn partner Laurence Menten mogen dan nog twintigers zijn, ze durven ondernemen. In de Molenstraat hebben ze sinds kort twee restaurants, in hetzelfde pand dan nog. Burnt op de eerste verdieping, L’Histoire 32 op het gelijkvloers. Twee diners op één avond zijn wat te veel van het goede, maar na in l’Histoire 32 te hebben gegeten, zouden we beide zaken blind aanraden.

De laatste winkelstraat van Aalst, zo noemen locals de Molenstraat wel eens. Mijn partner en ik komen er amper, maar de straat ademt nog lokale handel. L’Histoire 32, tegenover Cultureel Centrum De Werf, straalt een trendy klasse uit: een lichte beat klinkt door de boxen, je zit er uiterst comfortabel en de ontvangst is spontaan.

Mijn tafelpartner kiest voor een cosmopolitan (13 euro), een aperitief op basis van wodka en triple sec. Ik kan moeilijk weerstaan aan de whisky sour (15 euro), voor mij het perfecte aperitief: zoet, zuur en de lichte kruidigheid van de whisky die erdoor walst. De vier amuses die we krijgen zijn van hoog niveau en spelen met smaken, maar ook met je verwachtingen. De oester met koolrabi is logisch zilt, de garnaal met bruine boter dan weer rijk, de foie tussen een schuimpje van Duchesse de Bourgogne is bijna fris. Geweldige start.

Op tafel ligt het viergangenmenu (55 euro) van die avond. Dat kan je uitbreiden met een gerecht (25 euro) en per gang wordt zowel een wijn (8 euro) of sapje (6,5 euro) aangeraden. Alles staat op een iets te klein papiertje in iets te veel lettertypes, maar na wat ontcijferwerk kiezen we voor het basismenu met kaas in plaats van dessert.

Bij het eerste gerecht zijn rauwe dungesneden sint-jacobsvruchten de ster van de show. De saus van zure duindoornbes en de kumquat, een citrusvrucht uit Japan, verdringt de subtiele smaak van de zeevrucht. Onze wijn - een frisse, zurige Riesling (8,5 euro) - past er wel uitstekend bij.

Geen tijd om te treuren, want de chef tovert met zijn tweede voorgerecht: langoustine met opgelegde tomaat uit 2018 en krachtige bisque. Ik moet mezelf inhouden om geen tweede bord te vragen. De begeleidende Spaanse verdejo (8 euro) zou meer body mogen hebben, maar dat vervaagt bij deze sublieme combinatie. “Maar een dag geleden op de kaart gezet”, klinkt het. Wow.

Volgende: pluma, een stuk uit de lende van het Iberico varken. We krijgen een bord dat uitblinkt in eenvoud. Vlees, jonge prei, een frisse toets in de crème van daslook, vleesjus en wat speelse gefrituurde stukjes varkensvet, meer niet. Aan de overkant bestelt mijn partner er een wel heel gewaagd sapje bij: warme groene thee (6,5 euro). Een vreemde combinatie, zeker omdat de thee te bitter wordt na verloop van tijd.

Het kaasbordje om af te sluiten kan er nog vlot in en is goed opgebouwd. De onvermijdelijke schimmelkaas, waar we allebei geen fan van zijn, is verrassend zacht van smaak. We twijfelen of een rekening van 190 euro niet iets te veel is voor wat we kregen, maar hebben wel genoten van de eerste tot de laatste minuut.

Eten en drinken: 8,5/10

Comfort 8/10

Bediening 9/10

Lunch: 45 - 65 euro, wijn en sapjes per glas.

Diner: 55 - 65 euro, wijn en sapjes per glas.

www.lhistoire32.be

zondag, maandag en dinsdag gesloten.