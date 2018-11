Recensie: Echte Spaanse tapas bij La Bodeguita *** Redactie

14 november 2018

11u30 1 Aalst ‘Spanje boven’ is het credo van La Bodeguita, de nieuwste tapasbar in de Molenstraat in Aalst. Bij La Bodeguita geen tapas met asperges of een stukje zwarte trip, geen stukje Belgische kaas, zoals andere tapasbars serveren. “Echte tapas zijn Spaans”, zegt de uitbater.

La Bodeguita door Google Translate halen levert niet zo veel resultaten op. De uitbater verlost ons uit ons lijden en leert ons een mondje Spaans. “Denk aan bodega, wijnbar. Bodeguita is wijnbarretje”, zegt hij. Het pand waar vroeger een muziekwinkel en dat een tijdje leegstond, leeft weer. La Bodeguita hoopt mee te surfen op het succes van de Molenstraat - the place to be voor kleine zelfstandigen in Aalst - en er een Zuid-Europese toets aan te geven.

Kaarsen branden, ze zitten zoals het hoort in lege wijnflessen en het kaarsvet stolt op het glas van de flessen. De kop van een everzwijn hangt aan de muur. Het is wellicht geëindigd als serranoham. het duurt een tijdje voor er iemand opdaagt uit de keuken maar de al even Spaanse muziek en de lijst met tapas op het krijtbord houden ons bezig.

De prijzen zijn economisch, 2,5 euro voor een pint bier of een cola zijn gangbaar in het centrum van Aalst. De prijs van de tapas is ook al een meevaller. We betalen amper 5 euro voor een bordje, gezien de porties die we krijgen een koopje. De uitbater raadt ons aan om met twee bordjes te beginnen en dan te zien of we nog honger hebben. Zijn inschatting is correct, na twee bordjes elk zijn we voldaan.

Uit een lange lijst mogelijke gerechten gingen we voor de kip met ui of pollo cebolla, de patatas bravas, de croquettas de jamon en de varkensoesters a la plancha. Geen enkel bordje ontgoochelt. De kip met ui heeft net dat extraatje, de gekookte paprika maakt de varkensoester af en ook de patatas bravas en de kroket met ham vallen in de smaak.

“Ik heb twee jaar in Spanje gewoond en ik wil echte Spaanse tapas serveren. Geen asperge of zwarte trip, zoals je bij collega’s ziet”, legt de uitbater uit. “Net zoals in Spanje kan je hier gewoon om 15 of 16 uur in de namiddag binnenvallen met een hongertje en ik maak iets klaar. Die sfeer wil ik hier creëren”, zegt hij.

Prijs-kwaliteit doen we hier een gouden zaak, voor amper 30 euro hebben we lekker gegeten en gedronken.

LA BODEGUITA

Molenstraat 40, 9300 Aalst

Alle dagen open van 10 tot 22 uur

Reserveren via: 0468 25 06 21