Reanimatiemarathon op de Grote Markt 15 maart 2018

02u49 0

Jong en oud kregen gisteren de kans om te leren reanimeren bij het Rode Kruis en Odisee Hogeschool op de Grote Markt van Aalst. Het is de Week van de Zorg en in Aalst ging alle aandacht naar reanimeren. "In Aalst krijgen elke dag twee tot drie mensen een hartaanval. Het is erg belangrijk dat er dan binnen de twee minuten een reanimatie begonnen wordt", zegt Lieselot Van Droogenbroeck, opleidingshoofd van de bacheloropleiding Verpleegkunde. "Hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe beter dus. Vandaag leren we passanten hoe ze met en zonder een AED-toestel kunnen reanimeren. Zo willen we reanimatietechnieken overbrengen naar het grote publiek. We hopen door deze actie heel wat mensenlevens te redden." (RLA)