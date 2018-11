Raw Blues Experience stelt cd ‘Trailer Trash’ voor op camping Reamerik Rutger Lievens

15 november 2018

18u53 0 Aalst De Aalsterse muziekgroep Raw Blues Experience stelt haar nieuwe cd ‘Trailer Trash’ voor op 30 november. De première vindt plaats in Camping Reamerik in Denderhoutem.

Al een aantal jaar schuimen de mannen van Raw Blues Experience de podia in de streek af, maar ze speelden ook op grotere evenementen zoals Texel Blues in Nederland. “Het laatste jaar heeft Raw Blues Experience niet stil gezeten. Samen hebben we gewerkt aan een cd met hierop een hoop eigen werk”, zegt Brent Redant, de zanger.

“De liedjesteksten zijn uit het leven gegrepen, ze verwijzen naar het steeds bloedende hart in de blues. Op onze tocht door muziekland leerden we wat mensen kennen die ons van harte hierin bij stonden. Zo hoor je Sturgis Nikides van Low Society op slidegitaar. Hij nam ook de productie op zich nam. Zijn vrouw Mandy Lemons leende haar stem voor een prachtig duet”, zegt Brent. “Neen, de wereld veroveren is niet ons plan maar Bart De Bruecker (drums) Jacky Verstraeten (bas) Marc Van Nuland (gitaar en zang) en ik(zang en harmonica) hebben samen met onze muzikale vrienden hart en ziel in dit schijfje gestopt.”

De cd zal voorlopig enkel op optredens te verkrijgen zijn. De cd-voorstelling vindt plaats op 30 november vanaf 20 uur in het trailerpark van Denderhoutem.