Rapper maakt Rode Duivels-lied 28 maart 2018

De Aalsterse rapper Michael Soprano (31) heeft een liedje geschreven voor de Rode Duivels. "Om de Belgen te steunen op het WK, maar ook voor de mannen en vrouwen naast het veld te stimuleren", zegt Michael, die sinds een half jaar intensief met muziek bezig is. "Ik heb zelf de beat en de tekst gemaakt. In het liedje zitten er Nederlandse, Franse, Engelstalige en Duitse stukken en zelfs wat dialect", zegt hij. "Ik had eigenlijk verwacht dat rapper Damso controverse zou veroorzaken en dus heb ik zelf een song gemaakt. Ik ben de eerste die een Rode Duivels-lied heeft", zegt Michael die ondertussen aan een volledig album werkt. "Allemaal Nederlandstalige rapsongs. Het is mijn droom om het Belgische antwoord te zijn op Boef en Lil' Kleine." Het Rode Duivels-lied van Michael Soprano staat op YouTube en werd al meer dan 1.700 keer bekeken. (RLA)