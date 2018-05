Range Rover tolt en botst met vrachtwagen op E40 KOEN BATEN

18 mei 2018

15u21 0

Op de E40 ter hoogte van Erembodegem zijn donderdagmiddag een vrachtwagen een Range Rover - nieuwprijs al snel 100.000 euro - met elkaar in aanrijding gekomen. Beide voertuigen reden rond 13.45 uur in de richting van Brussel toen de personenwagen vermoedelijk rond zijn as begon te draaien. Waarom hij rond zijn as draaide is niet bekend. Hij kwam hierbij frontaal in aanrijding met de vrachtwagen en kwam op de linkerrijstrook terecht. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. De Range Rover is rijp voor de schroothoop. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgde wel voor een lange file en de wachttijd liep op tot meer dan een uur omdat er slechts een rijstrook bruikbaar was. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Kort na drie uur was de rijbaan opnieuw vrij voor het verkeer.