Radiomakers Tom en Ingrid willen met ‘Iedereen Radio!’ sociale kant van Aalst laten zien Rutger Lievens

14 maart 2019

15u36 0 Aalst Radiomakers Tom Bracke en Ingrid Daelman willen met hun radioprogramma ‘Iedereen radio!’ de sociale kant van Aalst laten zien. Aalstenaars weten het, hun stad is meer dan carnaval of politiek. Daarom gingen Tom en Ingrid van Goeiedag Radio op bezoek bij 7 organisaties die zich inzetten voor een goed doel.

Tom en Ingrid zeggen allebei fan te zijn van Radio Gaga. “Met onze mobiele radiostudio willen we dezelfde diepmenselijke verhalen vastleggen. We kijken binnen op 7 locaties”, zeggen ze. Zo waren ze te gast bij Akabe, een scoutsgroep voor jongeren en volwassenen met een beperking. Die aflevering wordt uitgezonden nu zondag om 11 uur. De komende weken komen de bezoekjes aan de buurt- en daklozenwerking van vzw Parol, de palliatieve werking van het ASZ, de Aalsterse Jehova Getuigen, Levensvreugde, Leerpunt en Schoonderhage aan de beurt. “In het nieuws gaat het vaak over carnaval of onze politici, wij willen een andere kant van Aalst tonen”, zeggen ze.

‘Iedereen Radio!’ is vanaf nu zondag 17 maart om 11 uur elke week te beuisteren via FM 105.1 of via www.goeiedagradio.be.