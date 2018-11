Radio Respect zendt nog tot 15 uur live uit van in het ASZ Rutger Lievens

08 november 2018

13u30 0 Aalst Vandaag, op de Dag van Respect, is er live radio in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Patiënten, bezoekers en personeel van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis hebben donderdag 8 november heel even hun eigen radiostation. Ook het thuisfront kan meegenieten want Radio Respect - met als baseline ‘Don’t worry, be happy!’ - is ook te horen via het internet dankzij Stadsradio Goeiedag Aalst.

Tijdens de Week van Respect is 8 november sinds enkele jaren ‘Dag van Respect’ in het ASZ. “Een dag waarbij het ASZ even stilstaat hoe we respectvol(ler) kunnen zijn naar elkaar. Dit jaar gooit het ASZ letterlijk en figuurlijk alle registers open. Samen met onze medewerkers, patiënten en bezoekers hebben we een radio-uitzending in elkaar gebokst, gevuld met leuke verzoeknummertjes en pakkende verhalen rond respect. Respect onder collega’s. Respect voor de patiënten (en omgekeerd). Respect voor iedereen”, zegt het ASZ in Aalst.

Tot en met vrijdag 2 november kregen alle medewerkers, patiënten en bezoekers de mogelijkheid om een verzoeknummer aanvragen voor een ASZ-medewerker, een patiënt of iemand anders heel speciaal die volgens hem alle respect verdient. “We hebben er enkele verhalen uitgekozen om iets dieper op in te gaan”, klinkt het. “Ook al vindt de live-uitzending plaats in Aalst, ASZ-campussen Geraardsbergen en Wetteren komen ruimschoots aan bod. De radiomakers zijn er enkele dagen voor de uitzending langs geweest om alvast enkele unieke verhalen in te blikken.”

Vandaag, donderdag 8 november, is het resultaat te horen op Stadsradio Goeiedag (105.1 FM) tussen 10 en 15 uur. Deze live-uitzending vindt plaats vanuit onze inkomhal op campus Aalst. De uitzending is ook te volgen via de website www.goeiedagradio.be/aalst en zal bovendien live gestreamd worden via de website www.asz.be.