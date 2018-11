Racepiloten in spe oefenen op simulator Rutger Lievens

21 november 2018

17u19 0 Aalst Op de Grote Markt van Aalst kon je vandaag plaatsnemen in de bolide van racepiloot Jürgen Van Hover en kon je je racetalent testen in een simulator. Aalstenaar Jürgen wil zo de mensen warm maken voor de autosport.

Jürgen Van Hover is een van de zeldzame racepiloten die er ook echt van kan leven. Vandaag kwam de Aalstenaar zijn Porsche tonen op de Grote Markt en kon je rijden met een racesimulator. ook Ryen (14), Steve (14) en Gohan (15) kropen in de simulator. “Mooi, indrukwekkend, de raceauto van Jürgen. Daarmee rondrijden, dat is toch een droom. Het is iets anders dan een Honda Civic”, zegt Steve. “Echt racetalent, dat weet ik niet of ik dat heb”, zegt Ryen. “Op de Playstation lukt het wel nog. Op de racesimulator gaan we regelmatig eens over de kop. Niet zo makkelijk als het lijkt allemaal.”