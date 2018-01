Q-run met start en aankomst in de Florahallen 02u46 0 Repro Rutger Lievens Burgemeester Christoph D'Haese gaf samen met de Q-presentatoren de aftrap. Aalst Q-Run To You is terug en vindt dit jaar in Aalst plaats. Het loopevent van Qmusic vindt plaats op 17 maart. Qmusic-dj's, waaronder Sam De Bruyn, Sean Dhondt, Jolien Roets en Wim Oosterlinck, kwamen naar het oude stadhuis van Aalst om er de aftelklok naar het event in te duwen live op de radio en zo de ticketverkoop officieel te starten.

"De eerste editie van de Q-Run To You vorig jaar in Hasselt was al een groot succes met zo'n 5.000 lopers en party people. Aalstenaars weten hoe ze moeten feesten, dus dit keer willen we met minstens evenveel volk, flashy lichten en zalige beats de stad volledig platlopen", zegt Sam De Bruyn.





Beleving en fun staan centraal op de Q-Run To You. "Het principe blijft hetzelfde als vorig jaar: duo's lopen tijdens de Q-Run To You letterlijk naar elkaar toe op een magisch verlicht loopparcours vol beleving van ongeveer vijf kilometer. Neonlichten, fluorescerend lint, glowsticks, muziek en heel wat flashy outfits zullen de straten van de op een na grootste stad van Oost-Vlaanderen kleur geven", aldus Qmusic.





"Het startpunt én de eindmeet liggen in de Florahallen. Net als vorig jaar kunnen de lopers achteraf samen feesten."





Een ticket voor de avondrun en de party kost 15 euro per persoon en is te verkrijgen via Qmusic.be en Q2.be. (RLA)