PVDA: “Nexans maakte 127 miljoen euro winst, toch moeten er 50 jobs verdwijnen” Rutger Lievens

25 januari 2019

13u14 0 Aalst De Partij van de Arbeid zegt dat Nexans in Erembodegem mensen ontslaat terwijl het bedrijf wel winstgevend is. “De multinational boekte in 2017 een nettowinst van 127 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als het jaar ervoor”, zegt PVDA.

Nexans kondigde aan vijftig jobs te willen schrappen op de site in Erembodegem. “Het is al de tweede winstgevende multinational in Aalst die op korte tijd jobs schrapt. In 2017 herstructureerde Tereos Syral en nu ook Nexans”, zegt Alexander Van Ransbeeck van de PVDA. “Deze herstructurering past in de winststrategie van het bedrijf. Voor ons is het echter onaanvaardbaar dat bedrijven die winst maken werknemers op straat zetten.”

“Nexans is actief in meer dan vijftig landen en dus geen klein bedrijfje. De multinational boekte in 2017 een nettowinst van 127 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als het jaar ervoor. In 2017 bedroeg het bruto bedrijfsresultaat 270 miljoen euro. In 2021 wil Nexans haar bedrijfsresultaat bijna verdubbelen naar 500 miljoen euro. Het is Nexans dus om de winst te doen”, concludeert PVDA.

Het dochterbedrijf van Nexans, waartoe de site in Erembodegem behoort, Nexans Network Solutions NV, maakte sinds 2014 onafgebroken winst, zo stelt PVDA. “Vanaf 2014 tot en met 2017 gaat het om meer dan 22 miljoen euro winst. In de jaren daarvoor maakte het bedrijf steeds verlies”, zegt Van Ransbeeck. “Het is dankzij de werknemers dat het bedrijf opnieuw winst maakt. Als bedanking krijgen zij een herstructurering. Dit is mensen in de miserie storten. Nexans wordt de nieuwe job killer in Aalst, en dat om haar winst te verhogen. Voor ons is dit onaanvaardbaar.”