PVDA boos op Groen voor foto met Van Overmeire 30 april 2018

Een foto die Groen Aalst postte van Karim Van Overmeire (N-VA) verhitte afgelopen weekend de gemoederen bij linkse politici. Groen liet zaterdag mensen de zin 'Samenleven is...' afmaken in het stadscentrum en zette die mensen op de foto. Van Overmeire, een toevallige passant, schreef: 'Samenleven is verbinden'. De PVDA reageerde woedend, Antwerps kopstuk Peter Mertens verwees naar het feit dat Van Overmeire als Vlaams Blokker meeschreef aan het 70-puntenplan. "Verbinden? Hallo? Van Overmeire is nota bene auteur van het racistische 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok."





Tegenpolen

Domien De Wit (Groen), die de foto op Facebook zette, verdedigt zich. "Dat we het lef hebben om aan politieke tegenpolen ook een mening te vragen, toont net dat we ook degelijk op zoek zijn naar een manier om op een positieve manier samen te leven. Als wij een groot deel van de bevolking zouden negeren op basis van haar achtergrond of ideologische overtuiging, zijn we geen haar beter dan onze politieke tegenstanders." (RLA)