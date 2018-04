Pupillen BBC zijn Oost-Vlaams kampioen 27 april 2018

De pupillen 14A van BBC Erembodegem hebben de kruisfinales gewonnen in een spannende finalematch tegen Helios Zottegem. Het werd 56-58. "De wedstrijd vond plaats in Sint-Amandsberg. Eerder die dag schakelde Erembodegem al Sgolba Aalter (45-77) uit, terwijl Zottegem de maat nam van Falco Gent", zegt de club. "Wie de finalematch won, mocht zich kronen tot Provinciaal Oostvlaams Kampioen. Het was een finale met alles erop en eraan. Het is vooral een eerste bekroning in het prille bestaan van het nieuwe BBC Erembodegem dat de visie 'EveryOne is a star' hoog in het vaandel draagt", luidt het. "De basis wordt al gelegd in de balschool op prille leeftijd. De club bloeit en groeit en is dan ook op zoek naar gemotiveerde coaches die deze visie kunnen overdragen op de jeugdspelers."





(RLA)