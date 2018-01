Publieke parking aan kerk Terjoden 02u49 0 Aalst Er komt een nieuwe publieke parking aan de kerk van Terjoden in Erembodegem.

"In de wijk van de Terjoden in Erembodegem is er al geruime tijd een gebrek aan parkeermogelijkheden. Daar komt nog is bij dat in die buurt de heraanleg is gepland van de Geraardsbergsesteenweg (N460) in de periode 2020-2022, waarbij bestaande langsparkeerplaatsen zullen verdwijnen en de nood aan een buurtparking dus enkel zal toenemen. We willen daarmee al anticiperen op deze aankomende werken en proberen hiermee ook de overlast tot een minimum te beperken. In gezamenlijk overleg tussen alle betrokken diensten werd gekozen voor de terreinen gelegen achter de kerk van Terjoden, omwille van de centrale ligging", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P)





De parking zal gebruikt mogen worden door alle buurtbewoners. "De parking achter de kerk van Terjoden wordt ingericht met 49 plaatsen. Het is een buurtparking, dus niet enkel voor de gebruikers van de kerk maar voor alle mensen uit de buurt", benadrukt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. (RLA)