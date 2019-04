Psychiatrische gevangenis voor 120 gedetineerden niet in Hofstade, maar op voormalige Gates-terreinen in Erembodegem Rutger Lievens

12 april 2019

12u17 60 Aalst De Federale overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen starten onderhandelingen met de eigenaar van de fabrieksterreinen van het vroegere Gates in Erembodegem om de site te kopen en er een gesloten forensisch psychiatrisch centrum te bouwen. De federale overheid had eerder haar oog laten vallen op Nederhase in Hofstade, maar dat bleek bij nader inzien toch niet zo’n geschikte locatie.

Het is geen nieuws dat de federale overheid een gesloten zorginstelling wil bouwen op Aalsters grondgebied. Dat die in Erembodegem komt en niet in Hofstade is wel een verrassing. “De knoop is nu doorgehakt”, zegt het stadsbestuur van Aalst. “De stad geeft groen licht om het forensisch psychiatrisch centrum te huisvesten op het bedrijventerrein in Erembodegem waar nu de oude Gates-fabriek staat.”

Betonstop

Het forensisch psychiatrisch centrum zal gebouwd worden op de voormalige Gates-site in Erembodegem, en niet in Hofstade, zoals de regering eerder besliste. “De Federale overheidsdienst Justitie liet in eerste instantie haar oog vallen op de site Nederhase in Hofstade om het project te realiseren. Maar achteraf bleek dit geen geschikte locatie. In het kader van de betonstop is het immers niet opportuun om open ruimte in het buitengebied aan te snijden”, aldus het Aalsterse stadsbestuur.

“Er werd op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. De Regie der Gebouwen vroeg een paar weken geleden aan de stad Aalst om het Aalsterse grondgebied opnieuw te screenen. De stad en studiebureau Arcadis voerden een grondig onderzoek en daaruit blijkt dat de Gates-site in Erembodegem het meest geschikt is. De eigenaar van het bestaande bedrijfsgebouw toonde zich recent bereid om te verkopen. De Federale overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen zullen nu in samenspraak met de stad de onderhandelingen opstarten”, zegt de stad.

Van fabrieksterrein naar gemeenschapsvoorziening

“Een nieuwe invulling geven aan de Gates-site past binnen de ruimtelijke visie van de stad en ligt volledig in lijn met het Masterplan Erembodegem”, zo stelt het stadsbestuur van Aalst. “Door de komst van een gesloten zorginstelling maakt industrie plaats voor een gemeenschapsvoorziening en dit heeft alleen maar voordelen. Zo is er geen risico meer op hinderlijk zwaar vrachtverkeer doorheen Erembodegem of andere bedrijfshinder voor omwonenden. De locatie is vlot bereikbaar voor het beperkte autoverkeer dat een zorginstelling veroorzaakt. Dankzij de nabijheid van het station van Erembodegem en een bushalte zijn er goede vervoersalternatieven. Bovendien wordt er geen open ruimte of waardevolle natuur aangesneden en het terrein ligt ook niet in overstromingsgebied.”

120 personen

Dat er een forensisch psychiatrisch centrum voor 120 mensen komt in Aalst, dat besliste en bevestigde de federale regering al vorig jaar. Concreet gaat het om mensen die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd, maar niet thuishoren in een gevangenis. In zo’n gesloten zorginstelling krijgen geïnterneerden zorg op maat, zegt de stad. “De aanwezigheid van een dergelijke instelling zal bijdragen aan het imago van Aalst als zorgstad. Bovendien worden er heel wat extra jobs gecreëerd. In het centrum alleen al wordt het aantal geschat op 150 arbeidsplaatsen. Daarnaast zorgt het ook voor indirecte tewerkstelling bij allerhande toeleveringsbedrijven uit Aalst.”

De komst van een gesloten zorginstelling in Aalst is onderdeel van het masterplan van minister van Justitie Koen Geens. “Er was immers nood aan een inhaalbeweging in België. Antwerpen en Gent kregen recent een forensisch psychiatrisch centrum. De federale overheid voorziet nu naast de nieuwbouw in Aalst ook nog een centrum op te trekken in het Waalse Waver en Paifve”, klinkt het.