Provincie geeft 8.700 euro om lokale economie te stimuleren Rutger Lievens

23 januari 2019

17u48 0 Aalst De provincie Oost-Vlaanderen geeft 8.700 euro subsidies aan initiatieven die de lokale economie van Aalst ten goede moeten komen.

“Het provinciebestuur geeft subsidies aan steden en gemeenten en aan middenstands- en handelsverenigingen in functie van een beter lokaal beleid rond detailhandel en verdere professionalisering en promotie van de sector”, zegt Leentje Grillaert (CD&V), de nieuwe gedeputeerde voor Middenstand.

“Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie. Met gemiddeld 19 handelspanden per 1000 inwoners is detailhandel ook zeer aanwezig in de Oost-Vlaamse gemeenten”, zegt ze.

De stad Aalst krijgt een bedrag van 5.500 euro waarmee ze een wedstrijd zal organiseren voor startende ondernemers. “De winnaar krijgt gedurende zes maand een gratis handelspand. De andere deelnemers aan de wedstrijd krijgen ondersteuning van onder meer Voka en Unizo bij de opstart van hun zaak en zoektocht naar een geschikt pand”, zegt de gedeputeerde. De handelsvereniging Nieuwstraat Aalst krijgt dan weer 3.200 euro ter promotie van de straat en haar handelaars.