Provinciaal volwassenonderwijs smelt samen 27 april 2018

PCVO VIVA met vestigingen in Aalst, Deinze, Gent, Geraardsbergen, Ronse, Wortegem-Petegem en Zottegem en PCVO Dender en Schelde met vestigingen in Ninove, Oudenaarde en Zottegem fuseren op 1 september tot PCVO Groeipunt. "De focus van het nieuwe centrum past binnen de doelstellingen van het volwassenonderwijs: tweedekansonderwijs, geletterdheid, Nederlands als tweede taal en levenslang en levensbreed leren. Het fusiecentrum Groeipunt zal sterk inzetten op een goede samenwerking met de openbare en private arbeidsmarkt voor arbeidsmarktgerichter onderwijs", laat Peter Hertog, gedeputeerde voor Onderwijs in Oost-Vlaanderen weten. Het nieuwe fusiecentrum PCVO Groeipunt zal op ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden en het huidige aanbod verder te zetten. (FEL)