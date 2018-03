Protest tegen groei Tereos Syral VEEL TEGENSTANDERS VOOR FABRIEKSTOREN NAAST WERFPLEIN RUTGER LIEVENS

07 maart 2018

02u30 0 Aalst Op 48 uur tijd tekenden meer dan 130 mensen bezwaar aan tegen de bouw van een nieuwe 32 meter hoge fabriekstoren op de site van Tereos Syral vlak naast het Werfplein in Aalst. "De laatste jaren is de werkgelegenheid bij Tereos gedaald van ongeveer 900 naar zo'n 400 jobs. Die nieuwe toren in het centrum van Aalst zal geen enkele extra job opleveren", zeggen tegenstanders.

Het eiland Chipka staat nu nog ingekleurd als industriezone, ook al ligt het op wandelafstand van de Grote Markt. Stilaan lijken de geesten in Aalst rijp om daar iets aan te veranderen. Het begon met de sprekersavond 'Over.morgen' over Chipka en nu staat een groep burgers op die bezwaren verzamelen tegen de bouwplannen van Tereos. "Een ouderwetse fabriek midden in een moderniserend en historisch centrum, het is niet meer van deze tijd", zegt Kerim Helaut, een van de initiatiefnemers. "Al jaren zet Aalst in op stadsplanning en -vernieuwing. Met projecten zoals 'De Kaaien', de Tupperwaresite, het Administratief Centrum, Utopia, de verfraaiing van de stationsbuurt,... wil Aalst de trein niet missen die zoveel centrumsteden al hebben genomen. Het doel van deze projecten is een centrum te creëren dat fraai oogt, met schijnwerpers op de toeristische troeven en met in het achterhoofd het welzijn en welbevinden van de lokale bewoners. Dit kunnen we enkel toejuichen. Nu wil de fabriek uitbreiden en die plannen in het centrum zijn de spreekwoordelijke 'vreemde eend in de bijt'."





Visuele vervuiling

Op 48 uur tijd tekenden meer dan 130 mensen bezwaar aan tegen de nieuwe fabriekstoren. Onder hen ook Jacquy De Pauw: "Ik ben al jaren tegenstander van deze fabriek. Dit bedrijf gijzelt Aalst. Vroeger vervuilden de fabrieken de stad en kwam er vuiligheid uit de fabrieksschouwen, nu gaat het om visuele vervuiling. De druk op het verkeer is enorm door al die vrachtwagens die af en aan rijden. Tegelijk wordt de werkgelegenheid afgebouwd. Hoeveel van de werknemers zouden echt uit Aalst komen? Op korte termijn moeten we de bouw van die toren tegenhouden, op middellange termijn moet die fabriek weg en op lange termijn zouden we de Oude Dender weer moeten openleggen waar nu de Burchtstraat is", zegt Jacquy. De initiatiefnemers van de actie hopen dat de stad een negatief advies geeft aan de provincie, die uiteindelijk over de vergunning moet beslissen. "Tot 24 maart staat het iedereen vrij om bezwaar in te dienen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "Commentaar mag ik daar verder niet op geven. De procedure loopt en we zullen rekening houden met de bezwaren", zegt ze.





Je kan het bezwaar tekenen via www.amylum.be.