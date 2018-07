Problemen bedeling magazine CHIPKA 04 juli 2018

Er zijn problemen geweest met de bedeling van het vakantiemagazine van CHIPKA. Normaal hoorde elke inwoner van Aalst en deelgemeenten het magazine op donderdag 28 en vrijdag 29 juni in de bus te krijgen. Dat blijkt echter niet het geval te zijn geweest. Door een vergissing bij de drukkerij gebeurde de bedeling eenmalig niet via Bpost, maar via een firma uit Gent. Die bedeling gebeurde allesbehalve naar behoren. In grote delen van Aalst werd geen CHIPKA bedeeld. Stad Aalst probeert momenteel de niet bedeelde straten in kaart te brengen en legt een dossier aan. Wie geen CHIPKA ontving, mag dit melden via info@aalst.be of 053/77 9300, met vermelding van naam en adres. De stad stuurt dan een exemplaar op. In afwachting kun je wel een exemplaar afhalen in het toeristisch infokantoor (Hopmarkt) of in het administratief centrum (Werf 9). (CVHN)