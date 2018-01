Prins Raf droomt van zitje in gemeenteraad (en paar kilo's minder) SIDORSKI MAAKT BALANS OP NA TWEE JAAR CARNAVALSPLEZIER RUTGER LIEVENS

02u28 0 Rutger Lievens Prins Carnaval Raf Sidorski op het kinderbal met zijn jonge fans. Aalst Raf Sidorski (32) heeft afscheid genomen als Prins Carnaval van Aalst. Het campagne voeren zegt hij nog geen vaarwel, want de prins van 2017 droomt van een zitje in de gemeenteraad. Voor N-VA wil Raf de belangen van carnaval verdedigen. Al weet hij met zijn Poolse roots ook iets over het thema migratie. Nu is het eerst tijd om te sporten: na twee intensieve carnavalsjaren is hij 15 kilo bijgekomen.

De Flora zat zaterdag vol kinderen en ouders op het alsmaar populairder wordende kinderbal. Voor de prins zijn afscheidslied voor zijn supporters zingt, wordt al sinds enkele jaren de carnavalsjeugd in de watten gelegd. Er zijn springkastelen, een rodeostier, een visjeskraam, leuke optredens én aan de lopende band selfies met Prins Carnaval Raf. De vier kinderen die op het Ros Balatum zullen zitten, werden ook voor het eerst gekozen op het kinderbal van de afscheidnemende prins. Dit jaar moesten de kandidaten zo lang mogelijk op een mechanische rodeostier blijven zitten. Tweelingbroers Warre en Raf Van Extergem (11), Rune Vaeyens (8) en Audrey Van Boven (10) bleken de beste cowboys en zitten tijdens de carnavalsstoet op het fiere Ros.





Tussen twee selfies door blikt Raf tevreden terug op zijn campagnejaar en prinsenjaar. Twee jaar intensief carnavalsplezier. "Dit afscheid is niet simpel, maar je weet dat deze dag zal komen. Ik heb gemengde gevoelens, spijt dat het gedaan is, maar ik voel ook dat Aalst carnaval klaar is voor een nieuwe prins. Zo zit het nu eenmaal in mekaar", zegt Raf.





Prins worden van Aalst, dat kan je niet zonder over een sterke fysiek te beschikken. In zijn campagnejaar ging Raf van eetfestijn naar eetfestijn, soms tien op een weekend. "5 à 6 keer op een weekend warm eten, dat is gewoon niet gezond", zegt Raf. "Daarom had ik ook aangekondigd dat ik dat als prins niet meer zou doen, maar ik ben wel naar de activiteiten van de carnavalisten blijven gaan. Vijftien kilogram ben ik verdikt tegenover twee jaar geleden. Tijd dus om wat te beginnen sporten, nu het prinsenjaar voorbij is. Ik heb mij al een koersfiets gekocht, want voetballen mag ik niet meer. (Raf werd uitgesloten uit de MTSA-competitie na een dispuut met een scheidsrechter, nvdr.) Op die manier probeer ik er mijn kilo's weer af te krijgen."





Rutger Lievens Warre op de rodeostier. Hij mag tijdens carnaval plaatsnemen op het Ros Balatum

Op lijst N-VA?

Raf heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een N-VA'er is. "Of ik op de lijst van de N-VA zal staan of niet, dat ben ik nog niet zeker. Ik wil het wel heel graag, omdat ik denk dat ik bepaalde zaken ten goede kan veranderen. Als prins met Poolse roots weet ik een en ander over migratie. Op vlak van carnaval en sport heb ik ideeën. Zo vind ik dat er voor de prins en de ex-prinsen meer respect mag zijn. Als Prins Carnaval word je niet uitgenodigd op de vergaderingen van het Feestcomité of Carnavalist Tot In De Kist, maar je krijgt er wel vragen over waarop je dan niet kan antwoorden. Ook de oud-prinsen worden nog nauwelijks betrokken bij het carnaval, dat kan beter."





Prins Carnaval 2018 wordt volgende week zaterdag in de Florahallen verkozen. Dan nemen Alex De Kegel en Peter Van Keer het tegen elkaar op.