Prins Meyst kiest voor kostuum in blauw en wit vol betekenis: “Met een lach en een traan, zoals het leven en carnaval.” Rutger Lievens

28 februari 2019

22u07 0 Aalst Het is niet witter als wit geworden, zoals de campagnekleuren van prins Meyst. Bart De Meyst koos voor de traditie: blauw en wit. Kleren maken de man en in carnaval Aalst zegt het kostuum vooral iets over de man. “De lach en de traan, ik heb er een tattoo van op mijn arm. Nu staat het ook op mijn kostuum. De lach en de traan, dat is het leven en dat is ook carnaval”, zegt prins Meyst. Dat mag iets kosten: zo’n kostuum kost al snel 9.000 euro.

Zijn voorganger Alex De Kegel koos vorig jaar voor Aalsterse ontwerpers, Bart De Meyst reed zoals vele andere Aalsterse carnavalsprinsen voor hem helemaal naar Maaseik om zijn prinsenkostuum te laten maken. Salon Roger maakt de kostuums van Limburgse en Duitse prinsen carnaval. De laatste jaren gingen onder meer prins Kristof, prins Raf en prins Joe naar Limburg achter hun kostuum. Voor de goedkoop moet je er niet zijn. “Hoeveel het gekost heeft? Ik moet het nog eens nakijken, maar reken maar op 8.000 à 9.000 euro. Prins carnaval zijn, dat is voor één keer in het leven”, zegt prins Meyst.

Eigenlijk hadden we verwacht dat prins Meyst helemaal in het wit zou verschijnen. Was zijn slogan tijdens de campagne niet ‘Witter dan wit’? Het is blauw met wit geworden en dat is ergens wel logisch. Hoe wit zou dat wit nog zijn na drie dagen carnaval? “Dat blauw is Dashblauw, een verwijzing naar de campagne. Het kostuum zit in de traditie van prinsenkostuums en daar hou ik van. Ik heb twee broeken, een zwarte en een witte. De zwarte is om ‘s avonds mee naar carnaval te gaan. De witte meer voor de officiële activiteiten”, zegt Meyst.

Lach en traan

De kleren maken de man en in het carnaval zegt het kostuum iets over de prins carnaval. Aan het kostuum kan je zien wat voor iemand de prins is die het pak draagt. In het geval van prins Meyst is dat iemand die al wat watertjes doorzwommen heeft, iemand die weet dat het leven bestaat uit positieve en negatieve momenten. “Op mijn arm staat een tattoo die verwijst naar de lach en de traan en dat zie je ook in mijn kostuum. Aan mijn hoed zie je een lachend en een treurend maskertje. Want carnaval is zoals het leven. Plezierig, maar soms gaat het tegen. Zoals die keer dat de wagen van mijn groep Geloeif Mè Goed in brand vloog en we met alle groepsleden ons uit de schulden moesten werken. Of de dood van mijn goeie vriend en carnavalisten Johan Viette”, zegt hij.

Swarovski

In het kostuum zitten voorts nog verwijzingen naar het Schotse kostuum dat hij droeg tijdens de prinsenverkiezing. Zo lijkt de achterkant van zijn cape op een Schotse plooirok. “De hoed is bezet met een pak Swarovski-diamantjes, de lach- en traanmaskertjes en een zilveren juweel in de vorm van een scepter. Die is gemaakt door Kurt De Meersman uit de Molenstraat”, zegt de prins carnaval. Voor de hoed deed hij beroep op Linda De Waegeneer uit Aalst. Het borduursel op de rug - het gezicht van prins Meyst - komt van Elise De Pierre, de dochter van Anita Meersman, topborduurster op pensioen. Ook Lavaprint maakte borduursel.