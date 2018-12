Prins Den Board als Ilva-man op de cover van Chipka Rutger Lievens

28 december 2018

14u21 1 Aalst De laatste editie van het Aalsterse stadsmagazine Chipka zet prins Den Board in een opvallende outfit op de cover. Peter Van Nuffel, alias Den Board, staat er als ‘Ilva-man’. In het blad is er speciale aandacht voor de afvalintercommunale. De prins van 2013 werkt bij Ilva.

Ilva werd opgericht in 1992 en meer dan 25 jaar later is het een bedrijf met 270 werknemers verantwoordelijk voor huisvuilophaling in 15 steden en gemeenten. Het Aalsterse stadsmagazine geeft in zijn volgende editie ruime aandacht aan de werking van de afvalintercommunale. Op de cover zette Chipka een van de bekendste medewerkers van Ilva: prins carnaval Den Board. Als een superman met een gele vuilniszak staat hij op de cover van het blad, dat weldra in alle bussen van Aalst valt.