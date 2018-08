Prins De Voegel regeert weer over Arendcarnaval Gedwongen maand van bezinning wegens 'onbehoorlijk gedrag' zit erop Rutger Lievens

21 augustus 2018

18u00 1 Aalst Een maand lang moest prins De Voegel zijn scepter en kostuum aan de haak laten. Door het Arendcomité op het strafbankje gezet, wegens onbehoorlijk gedrag. Maar na een bezinningsperiode staat Jerry Vinck er weer, en hij is vast van plan om een fantastisch einde te breien aan zijn regeerperiode.

Waarom de prins van het Arendscarnaval begin juli geschorst werd, daar wil niemand iets over kwijt. We moeten het doen met de boodschap die Kristof Roelandt vorige maand via sociale media verspreidde: "Na herhaaldelijke klachten hebben we besloten om prins Voegel tijdelijk te ontslaan van zijn taak om onze wijk te vertegenwoordigen. We hadden het gevoel dat de vele inspanningen die het bestuur de laatste jaren leverde om onze wijk weer op de kaart te zetten, teniet werden gedaan door onze belangrijkste vertegenwoordiger — de prins carnaval. We hopen dat hij deze periode aangrijpt om te bezinnen en zijn fierheid terugvindt om zijn prinsenjaar met glans af te sluiten in onze fiere wijk."

Ik heb voorstanders, maar ook heel veel tegenstanders. Ik hoop dat die laatsten hun tegenstand nu eindelijk zullen opgeven Jerry Vinck

Jerry Vinck hoopt het nu allemaal achter zich te kunnen laten. "Ik heb voorstanders, maar ook heel veel tegenstanders", zegt hij. "Ik hoop dat die laatsten hun tegenstand nu eindelijk zullen opgeven. De ene prins vind je beter dan de andere, dat is nu eenmaal zo. Wat er gebeurd is, daar heeft niemand zaken mee. Dat is tussen het bestuur en mezelf. En vanaf komende vrijdag mag ik weer prins carnaval zijn op de avondmarkt in de Arendwijk."

Warm of niet, kostuum aan

De schorsing had misschien ook wel een voordeel, want tijdens een hittegolf op stap gaan in een warm kostuum... Niet ideaal. "Maar dat trek ik mij totaal niet aan", aldus Jerry. "Zelfs al wordt het vrijdag 30 graden, dan nog zal ik er in vol ornaat staan. De carnavalswereld is een speciale wereld. Ik ben zo blij dat ik de wijk waar ik opgegroeid ben, op deze manier mag vertegenwoordigen. Ik heb een voorbeeldfunctie te vervullen, en dat zal ik doen met scepter, kostuum en pluimen."

De avondmarkt in Arendwijk is ook altijd het evenement waar nieuwe kandidaten zich voorstellen. "Dit jaar zijn er dubbel zoveel kandidaten als voor de prinsenverkiezing van Aalst Carnaval", klinkt het. "We hebben er met andere woorden vier: Shana, Henkens, Bram en Kris. Super dat er zoveel kandidaten zijn om de scepter over te nemen. Een teken dat carnaval in onze buurt echt wel iets betekent."

De avondmarkt in de Arendwijk vindt plaats op 24 augustus. Vanaf 18 uur kan je in de Binnenstraat in Aalst terecht voor een pak gezelligheid en optredens. De voorstelling van de vier kandidaat-prinsen vindt plaats op de speelplaats van de Arendschool.