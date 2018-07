Prins carnaval Alex heeft na zes dagen zijn reiskoffers 14 juli 2018

02u28 0 Aalst Carnavalsprins Alex De Kegel en vriendin Shelsy Boeykens hebben op hun vakantiebestemming in Egypte bijna een week moeten wachten op hun bagage.

Na een defect aan de bagageband in Zaventem kwam het koppeltje in Marsa Alam aan zonder koffers. "Kleding hebben we moeten kopen, maar onderbroeken en broeken verkopen ze hier niet. Dus hebben we dat in de badkamer met de hand moeten wassen", zegt Alex. Ook toiletgerief, zonnecrème en medicatie zat in de valiezen. Brussels Airlines en Neckermann zeggen telkens: 'morgen zijn de koffers er'", aldus de carnavalsprins.





In de nacht van donderdag op vrijdag kregen Alex en Shelsy dan toch goed nieuws. "Toen we vertrokken op reis kregen we de garantie dat alles in het vliegtuig zat, maar dat was dus niet het geval. De koffers zijn uiteindelijk donderdagnacht in het hotel aangekomen", zegt hij.





(RLA)